Le PCSI ambitieux pour Moutier

Le Parti chrétien-social indépendant (PCSI) part à l’assaut des élections municipales prévôtoises du 27 novembre. Il a présenté, ce mercredi, ses listes pour le Conseil de ville et pour le Conseil municipal. 15 candidats se lancent dans la course au législatif et sept à l’exécutif. Des listes qui se veulent hétérogènes, ce qui permet au parti de centre gauche de « disposer d’une vision la plus large possible de la vie communale et de l’appréhender d’une manière globale ». Avec actuellement un élu au législatif, le PCSI tire un bilan positif des quatre dernières années, avec une vingtaine d’interventions parlementaires déposées. Le parti souhaite donc renforcer sa présence dans la politique prévôtoise comme l’explique son président Julien Berthold :