Dissolution de l’état-major spécial Ukraine du canton

L’état-major cantonal spécial Ukraine va intégrer l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS). Le canton de Berne communique ce jeudi que « la division Asile de l’OIAS pourra ainsi s’appuyer sur les structures et les processus établis au sein de cet état-major spécial pour répondre aux défis rencontrés actuellement dans le domaine de la migration ». Instituée en mars dernier, cette structure est confrontée à plusieurs problèmes : « Il est devenu quasiment impossible de dissocier la crise ukrainienne des affaires courantes dans le domaine migratoire, car la situation évolue en permanence », écrit le canton. Ce rapprochement permet de clarifier la répartition des compétences pour les différents groupes concernés. L’intégration de l’état-major se fera le 11 novembre et concerne 20 personnes.

À noter que tous les interlocuteurs, les numéros de téléphone, les hotlines et les courriels resteront disponibles. /comm-tbu