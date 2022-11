L’association ArcExpress est sur les rails

L’association ArcExpress est officiellement constituée. La première assemblée générale s’est tenue vendredi matin dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura, à Delémont. La Conseillère aux Etats jurassiennes Elisabeth Baume-Schneider a été élue à la présidence du comité. Les autres membres sont le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard, le maire de Delémont Damien Chappuis, et le conseiller communal de la Chaux-de-Fonds Jean-Daniel Jeanneret. Le comité compte donc quatre membres. Pour respecter les statuts acceptés ce vendredi, le comité doit comprendre cinq personnes au minimum. Un représentant du Jura bernois devrait intégrer prochainement l’association. Un membre en provenance du canton de Bâle pourrait aussi rejoindre ArcExpress. Le projet veut promouvoir un renforcement de l’offre ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et Bâle, en aménageant la ligne des Chemins de fer du Jura de Glovelier à Delémont. La population, les partenaires économiques et les collectivités publiques sont désormais associées à ce projet stratégique pour l’Arc jurassien.

L’objectif d’ArcExpress est de pouvoir voyager entre La Chaux-de-Fonds et Delémont sans avoir à changer de train à Glovelier. Le coût de la manœuvre revient à 100 millions de francs. Pour que la Confédération prenne à sa charge l’entier de ce montant, l’association milite pour que le projet soit inscrit au PRODES, le Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire de la Confédération. ArcExpress permettrait une réduction de la distance-temps et de la distance-coût entre La Chaux-de-Fonds et Bâle. La durée du trajet serait abaissée de plusieurs dizaines de minutes grâce aux corrections du tracé, aux diminutions des temps d’arrêt et à la suppression du changement de train à Glovelier. La liaison directe serait par ailleurs plus courte en kilométrage que la ligne du pied du Jura. Le prix des billets serait par conséquent moins onéreux.





Opportunités pour l’économie et le tourisme mises en avant

Selon ArcExpress, la réduction du temps de parcours permettrait aussi un rapprochement du Jura, du Jura bernois et des Montagnes neuchâteloises avec la région bâloise. L’association imagine alors une amélioration des synergies et des échanges interrégionaux. A Bâle, on planche actuellement sur le retour de la ligne Genève-Bâle et la Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’EuroAirport. ArcExpress contribuerait quelque peu à valoriser une desserte performante et directe de l’aéroport en offrant une alternative à la route. Côté touristique, l’association pense que la population bâloise sera réceptive à une offre améliorée. Un rapprochement interrégional favoriserait la pratique d’activités dans la nature grâce à un accès facilité à l’Arc jurassien.

Le projet ArcExpress s’inscrit au final dans la nécessité de développer de bonnes alternatives en matière de transports publics et ainsi de réduire la mobilité individuelle. /comm-rch-nmy