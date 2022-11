Nouvelle campagne de dépistage pour les infections sexuellement transmissibles

Une campagne de dépistage des infections sexuellement transmissibles sera menée ce mois dans la région. L’opération se destine aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et aux personnes trans. Elle est mise sur pied par Juragai, les centres de santé sexuelle du Jura, de Tavannes et de Bienne, le Groupe sida Jura et l’Aide suisse contre le sida. Les dépistages peuvent être réalisés sur rendez-vous jusqu’à la fin du mois dans les trois centres de santé sexuelle. Ils sont gratuits pour les jeunes nés en 1997 ou après et coûtent 75 francs pour les autres.

Trois actions de dépistage sont également prévues sans rendez-vous à Delémont : le 15 novembre de 17h à 20h au local de Juragai, le 17 novembre de 17h à 19h au Groupe sida Jura et le 19 novembre au centre de santé sexuelle. /comm-alr