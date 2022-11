Un ramassage 100% électrique à Moutier

Moins de bruit, moins de consommation, et moins de pollution. Sur le papier, le nouveau camion ne présente que des avantages. Il est capable d'assurer sans souci une journée de collecte et se recharge complètement la nuit en six à douze heures. Pour les employés qui auront le plaisir de l'utiliser, il s'agira d'apprendre à apprivoiser un système où l'électronique supplante la mécanique traditionnelle. Le prix de l'objet ? Un peu plus de 800'000 francs. Mais la dépense n'a rien d'un luxe, assure Valentin Zuber, bien conscient des interrogations que pourront susciter cette acquisition tandis que les finances communales sont au plus mal. « Cet achat n’aura aucun impact sur le budget de la ville de Moutier car financé par la taxe sur les déchets, une rubrique totalement indépendante. Donc oui, Moutier pouvait se le permettre. » /oza