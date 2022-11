Moutier Expo fait un retour fracassant

Moutier Expo a fait son retour cette semaine au Forum de l’Arc après trois ans d’absence. Et quel retour ! Environ 19'000 visiteurs se sont rendus entre mercredi et dimanche à la grande foire commerciale prévôtoise. C’est un record. Et c’est évidemment une immense satisfaction pour le comité d’organisation, qui souligne que l'exposition a attiré loin à la ronde, sans doute encore plus que d'accoutumée. Le président Enzo Dell’Anna l'a constaté aux nombreuses plaques JU autour du bâtiment, aussi en discurant avec les exposants. « On est aussi venu de la vallée de Tavannes, de Tramelan et de St-Imier. Beaucoup visitaient Moutier Expo pour la première fois et en sont ressortis ravis », se félicite-t-il.