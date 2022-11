Un homme frappé et pillé à Cerlier

Un homme a été attaqué et frappé avec un objet par plusieurs personnes samedi soir vers 22h à Cerlier, au bord du lac de Bienne. La victime de 26 ans se trouvait à un arrêt de bus à l'Amthausgasse en compagnie d'une femme lorsqu'elle a été pris à partie par des indivdus âgés entre 15 et 20 ans, selon les informations délivrées dimanche par la police cantonale bernoise. Après l'avoir frappé, les agresseurs lui ont dérobé son sac à dos avant de prendre la fuite dans différentes directions. Le jeune homme a été pris en charge par des ambulanciers et transportés à l'hôpital. Une enquête a été ouverte. La police cantonale est à la recherche de témoins : 032 324 85 31. /comm-oza