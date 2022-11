Une expo pour mieux comprendre la surdité

L'exposition présente sur de grands panneaux les témoignages de nombreux habitants de la région. Ces derniers y expliquent leur quotidien, leur mode de vie, aussi les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie sociale, professionnelle, scolaire ou culturelle. Priscilla Calegari a également souhaité montré les instruments actuels qui permettent aux sourds et malentendants de vivre le plus normalement possible. Des outils qui ne cessent de progresser même si des avancées doivent encore être réalisées dans de nombreux domaines. Elle illustre : « Dans les gares ou les transports publics, d’importantes annonces comme un changement de voie ou une annulation de train se font encore via les haut-parleurs. » Panneaux, applications pour smartphones ou signaux lumineux font partie des aides proposées au quotidien. Mais le chemin est encore long.