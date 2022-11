L’agriculture comme dénominateur commun entre la Suisse et l’Afrique

Mettre en contact agriculteurs de Suisse et d’Afrique. C’est le projet mené par les centres de formation agricole de l’Arc jurassien (Fondation rurale interjurassienne), du Valais (Châteauneuf) et du canton de Vaud (Agrilogie). Ce programme d’échange est également soutenu par Movetia. Depuis le début du mois de novembre, une délégation camerounaise et ivoirienne découvre le monde agricole suisse. Une dizaine d’enseignants sont venus visiter des exploitations valaisannes, vaudoises et jurassiennes. L’objectif est de s’imprégner des pratiques helvétiques pour ensuite les développer et les adapter aux réalités du terrain au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Enseignants africains et suisses se sont ensuite mis au travail pour élaborer un module de formation commun intitulé « Compétences entrepreneuriales agricoles » qui sera dispensé en Suisse et en Afrique.





Une formation duale qui inspire

Si à priori les mondes de l’agriculture suisse et africaine sont très différents, ils comportent également des similarités selon Dao Daouda, directeur adjoint du Centre suisse de recherches scientifiques (CSRS) « Lorsque vous écoutez les jeunes qui sont installés, ils font face aux mêmes défis : problèmes de marché, accès à la formation et ce nouveau défi qui caractérise la jeunesse qui est cette relation à l’environnement et la peur d’un lendemain incertain. C’est quelque chose qui est partagé de manière transversale. » Mais Dao Daouda note également des différences importantes. « Il y a un fossé par exemple entre les moyens techniques et de production. L’intensification est très importante en Suisse. Ce n’est pas le cas en Côte-d’Ivoire. Chez nous, il y a également très peu de transformation des produits. »