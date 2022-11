Tavannes demande une rallonge pour la nouvelle école

Pour les espaces extérieurs

Ce nouveau montant doit permettre à Tavannes de terminer les espaces extérieurs de l’école, à savoir l’aménagement d’une place de sport et de divers équipements pour les enfants. En cas de « non » le 11 décembre, la création de cet environnement ne sera pas possible, explique Romain Voumard.

Les autorités bénéficient toutefois d’une marge de manœuvre et peut, en cas de nécessité, augmenter de 10% le crédit pour un projet. Mais dans ce cas-ci, la hausse atteindrait 13,1%, raison pour laquelle la population doit se prononcer. Si les citoyens rejettent ce montant, le Conseil municipal devra se contenter de ce qu’il peut ajouter par lui-même. Dans tous les cas, Romain Voumard est clair : les enfants vont pouvoir investir ce nouveau bâtiment, avec ou sans rallonge. La population est d’ailleurs invitée à découvrir les lieux ce samedi entre 9h et 12h. /amo