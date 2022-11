Un budget cantonal équilibré plutôt que bénéficiaire

Le budget 2023 du Canton de Berne doit être revu car son financement par la Banque nationale suisse pourrait être moins important que prévu. De 480 millions de francs budgétisés, la Commission des finances propose de passer à 320 millions. Ainsi, elle

suggère de plancher sur un équilibre plutôt qu’un bénéfice. La mauvaise évolution des différents marchés fait du mal à la BNS et aura aussi des conséquences sur les habitants du canton.

La Commission des finances demande au gouvernement bernois de faire preuve de rigueur et de reporter toutes les dépenses qui peuvent l’être. Par contre, elle estime qu’il est possible de garder la proposition du Conseil-exécutif d’augmenter les salaires des employés cantonaux de 2%. Une hausse qui convient aux partis bourgeois, le PLR, l'UDC, le Centre et l'UDF, mais qui n’est pas assez importante pour la minorité de la Commission et pour les socialistes et les verts. Ces derniers demandent de garantir 3% d’augmentation aux près de 12'500 employés de l’Etat, afin de garantir une compensation totale de la hausse du coût de la vie. Pour les deux partis de gauche, le calcul est clair : sans une pleine compensation, le pouvoir d’achat va baisser et par conséquent, toute l’économie va en pâtir.

Autre point directement concerné dans le budget du canton : la baisse des impôts voulue par le Conseil-exécutif. On rappelle qu’elle devrait être de 0,5 dixième pour les personnes physiques et de 2 dixièmes pour les personnes morales. Mais pourra-t-elle avoir lieu?

La majorité de la Commission n’y voit pas d’inconvénient, les partis bourgeois non plus. Par contre pour la gauche, il n’est pas imaginable de baisser les impôts maintenant. Il y a trop de risque de ne rien recevoir de la BNS et cette baisse de la fiscalité n’aurait, selon eux, pas de grands effets sur la population à faibles revenus.

Autre point de divergence : le budget bernois prévoit de créer 115 postes dans l’administration, notamment pour mettre en place la stratégie climat. Commission des finances et partis bourgeois sont d’avis qu’il faut y renoncer. Mais les partis de gauche ne veulent pas laisser faire et rappellent qu’il est nécessaire d’engager du personnel pour pouvoir respecter le nouvel article constitutionnel sur le climat.

Le budget sera débattu lors de la session d'hiver du Grand Conseil, qui démarre le 28 novembre.