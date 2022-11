Dépistages gratuits des maladies masculines à Moutier et St-Imier

L’Hôpital du Jura bernois participe à Movember. Les sites de Moutier et de St-Imier proposent le 23 novembre des consultations gratuites afin de prévenir différents types de maladies masculines. Selon le communiqué transmis ce mardi, ces dépistages sont destinés aux hommes entre 50 et 75 ans et visent à identifier les potentielles maladies comme le cancer de la prostate, hypertrophie bénigne ou encore les tumeurs testiculaires. Ces consultations sont gratuites mais il est nécessaire de s’inscrire, par téléphone ou email. Elles auront lieu de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 aux Hôpitaux de St-Imier et de Moutier. /comm-lyg