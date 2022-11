Un binôme pour dynamiser la gauche prévôtoise

Diversifier mais pas fractionner

Aitor Meyer et son colistier Léonard Paget espèrent grâce à leur nouvelle formation permettre de dépasser les éventuelles fractures causées par la Question jurassienne et devenir un porte-voix pour les habitants de Moutier. « Nous voulons amener notre énergie au service de la population peu importe leur obédience », souligne Aitor Meyer. La création de cette liste n’a, cependant, pas été accueillie positivement par le comité de la Jeunesse socialiste jurassienne qui estime que la démarche « fractionne les forces de gauche ». Une critique que balaie Aitor Meyer : « Ce n’est clairement pas l’intention de notre liste et s’il suffit d’une formation de deux personnes pour faire effondrer la gauche en Prévôté, il y a quand même un souci ».

Le binôme espère évidemment pouvoir décrocher chacun un siège au Conseil de ville le 27 novembre prochain. En cas d’élection, la nouvelle formation entend poursuivre le travail amorcé par Léonard Paget afin de défendre des salaires justes et s’engager pour soutenir l’écologie et la mobilité douce en Prévôté. /nme