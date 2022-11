Le RPJ rempile pour s’assurer d’un transfert harmonieux de Moutier

Le Ralliement des Prévôtois jurassiens a été créé en 1978 avec comme objectif principal le rattachement de Moutier au canton du Jura. Son but atteint, le RPJ tient à rester sur la scène politique pour continuer à s’impliquer afin que les intérêts de la ville soient sauvegardés et que le transfert se passe de la façon la plus optimale et harmonieuse possible. /comm-cwi