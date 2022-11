Parler de sexe à l’école pour faire de la prévention

Une journée pour sensibiliser à l’éducation et aux violences sexuelles. Ce mercredi se déroulait la journée cantonale de promotion de la santé et de prévention à l’école, mise sur pied par Santé bernoise et l’inspection scolaire régionale Bienne-Jura bernois. Plus d’une centaine d’enseignants et d’éducateurs se sont retrouvés au Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Spécialistes de la santé sexuelle, mais aussi un policier se sont succédé devant l’auditoire pour distiller informations et outils de prévention et d’action aux personnes qui travaillent directement auprès des élèves francophones bernois. Formatrice en santé sexuelle pour Santé bernoise, Pauline Schneider explique que l’éducation sexuelle à l’école peut avoir un impact sur les violences sexuelles, car elle permet d’informer les enfants de leurs droits :