Le PLR veut augmenter sa présence à Tramelan

Le Parti libéral-radical compte ravir « un ou deux » sièges de plus au Conseil général de Tramelan. Le PLR affiche cette ambition en vue du scrutin du 27 novembre. Il lance dix candidats dans la course au législatif, où il compte actuellement sept élus. « On sera heureux si on arrive à améliorer notre présence », confie le co-président de la section tramelote du PLR, Sébastien Wyss. Du côté de l’exécutif, le parti mise sur le maintien de ses deux candidats, à savoir Karine Voumard au Conseil municipal et, bien sûr, Philippe Augsburger à la mairie.





S’appuyer sur ses réseaux

Le PLR a pour objectif, pour cette nouvelle législature, de rendre de l’attractivité au village. Cela passe, selon Sébastien Wyss, par un soutien au commerce local et aux entreprises. Et pour ça, le parti dit bénéficier de bons réseaux : « Nous sommes toujours à l’écoute et les commerçants savent qu’ils peuvent se tourner vers nous », explique le co-président. La création (ou plutôt, le retour) d’événements phares et populaires comme la foire de Tramelan doit aussi permettre, d’après lui, de redonner un dynamisme à la commune.

Un autre point que le parti met en avant : le développement énergétique. Réaliser un chauffage à distance ou encore promouvoir le photovoltaïques font partie des pistes qui sont mises en avant. /amo