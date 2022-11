Les Prévôtois face au dilemme budgétaire

Une hausse qualifiée de modérée



L’augmentation d’un dixième de point de la quotité permettrait d’encaisser 780'000 francs par an. Une hausse qui se veut modérée. A titre d’exemple, 75% des contribuables prévôtois ont un revenu imposable situé entre 0 et 50'000 francs. Pour eux, la hausse moyenne de la part communale des impôts serait inférieure à 200 francs par an, assurent les autorités. Ces dernières ajoutent que la quotité prévôtoise est actuellement identique voire inférieure à celle de communes voisines comme Crémines, Court, Perrefitte ou encore Corcelles. Tout cela avec une quantité incomparable d’infrastructures et de services à financer.