Transports publics : une amélioration dans l’agglomération de Bienne pour 2035

Améliorer les transports publics de Bienne et de son agglomération. C’est l’objectif du concept présenté jeudi matin par la Ville de Bienne et la Conférence régionale des transports Bienne-Seeland-Jura bernois. Différents axes seront développés ou améliorés pour 2035. Ainsi ce concept prévoit de nombreuses améliorations dans la desserte, avec des trajets plus courts et des liaisons plus fréquentes. Les axes s’étendront sur le Seeland, avec des connexions avec Brügg, Lyss, Orpund, Belmund et Ipsach notammment. Mais aussi sur le Jura bernois, avec plus de fréquences pour rejoindre Evilard et une nouvelle liaison entre Romont et Orvin. Le responsable de projet Mobilité au département de l’Urbanisme à la Ville de Bienne, Daniel Girardin détaille les améliorations :