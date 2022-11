La Sorne, une source d’inspiration pour deux artistes de la région

Ils proposent leurs visions sur une rivière bien connue qui coule des Genevez jusqu’à Delémont. Le photographe Daniel Caccin et le poète Stéphane Montavon, tous deux d’origine jurassienne, présentent un livre intitulé « La Sorne Sorrn » et une exposition du même nom depuis samedi à Porrentruy. Le public peut y découvrir des photos mêlant portraits, paysages et éléments d’architecture. L’ouvrage est également agrémenté de textes construits sur la base d’interviews réalisés par Stéphane Montavon auprès d’habitants et d’experts.





Des changements mis en évidence

Daniel Caccin a arpenté durant quatre ans les rives de la Sorne, région dans laquelle il a grandi. « C’est un peu un retour aux sources. J’avais envie de retrouver une certaine ambiance, notamment celle du lac Vert en hiver avec la neige », explique le photographe. Ce dernier souligne que la région a passablement changé par rapport à son enfance. Le lac Vert attire désormais, par exemple, de nombreux promeneurs et touristes. Par ailleurs, Daniel Caccin trouve que les effets du changement climatique sont déjà perceptibles avec des hivers plus doux.