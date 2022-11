Moutier : le marché paysan de retour pour une 25e

Le marché paysan de Moutier fait son grand retour pour la 25e fois. Après deux ans d’absence à cause de la pandémie de coronavirus, agriculteurs et artisans se réuniront samedi à l’Ancien Stand pour exposer et vendre leurs produits.

Une édition d’autant plus spéciale puisqu’elle a failli ne jamais voir le jour. Le président de la manifestation lui-même n’y croyait pas au départ. « Nous n’étions pas très optimistes », admet Marc Tobler. Poussé par la jeunesse, le comité s’est mobilisé pour proposer au public un marché-anniversaire à la hauteur des attentes.