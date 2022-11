Evilard tirera aussi la prise

La menace de pénurie d'énergie pousse les communes à prendre des mesures. A l'instar d'autres localités de la région, la Municipalité d'Evilard a annoncé mardi une série d'actions visant facilement applicables et visant à économiser de l'énergie. A Evilard même, les lampadaires situés dans les zones hors route principale seront prochainement équipés d'un dispositif permettant leur arrêt entre 00h30 et 5h30. Une telle adaptation ne sera pour l'instant pas possible à Macolin, ou l'éclairage public sera maintenu la nuit, précisent les autorités d'Evilard dans un communiqué. D'autre part, le Conseil municipal renoncera cette année aux étoiles lumineuses de Noël qui ornent habituellement les candélabres. Seules celles situées au centre du village d'Evilard et au funiculaire de Macolin seront maintenues. Au niveau des bâtiments communaux, il a été décidé de baisser la température dans les espaces intérieurs et dans les salles qui ne sont pas utilisées régulièrement. Le LED sera généralisé dans la mesure du possible pour l'éclairage des locaux, un éclairage qui sera par ailleurs réduit en certains lieux. /comm-oza