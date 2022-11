La prostitution légale offre une meilleure protection

L’efficacité de la loi sur le travail du sexe n’est plus à prouver. C’est ce qui ressort d’une étude de la Haute école zurichoise des sciences appliquées qui a évalué l’impact de cette loi cantonale bernoise. Dès que les premiers jalons de la réglementation ont été posés, les autorités bernoises ont souhaité suivre son évolution ainsi que son impact en continu, explique le communiqué. Le but étant d’établir une évaluation constante et d’éventuelles adaptations qui devraient être apportées. Cette tâche avait été confiée à l’institut de la Haute école zurichoise des sciences appliquées, spécialisé dans la délinquance et la prévention de la criminalité.





Des retours dans l’ensemble satisfaisant

« Les dispositions légales ont globalement montré leur efficacité », concluent les auteurs du rapport. La loi n’a pas encore entièrement atteint ses objectifs, mais pour l’heure ni modification ni annulation ne sont envisagées. Selon les spécialistes, toute forme d’interdiction de la prostitution entraînerait plus de problèmes de contrôle ainsi qu’une moins bonne protection.





Mesures d’optimisation

Dix propositions d’amélioration ont été transmises à la Commission sur l’exercice de la prostitution. Le Conseil-exécutif estime toutefois qu’il faudrait simplifier les exigences légales en vigueur pour les petites entreprises. Il a ainsi chargé la Direction de la sécurité d’élaborer une modification de l’ordonnance qui exempte les petites structures de l’obligation d’obtenir une autorisation.

Le canton de berne était le premier canton alémanique à adopter une législation complète sur le travail du sexe en 2013. Jusque-là seuls les cantons latins avaient des bases légales en ce sens. Cette loi a pour but de protéger les personnes exerçant la prostitution contre toute forme d’abus ou d’exploitation, de mettre en œuvre des mesures préventives dans le domaine du social et de la santé et de protéger la population contre les nuisances engendrées par la prostitution, explique le communiqué. /comm-cro-aba