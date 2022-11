Le FFFH trouve le succès sur la route

La version itinérante du Festival du film français d'Helvétie (FFFH) a connu une troisième édition faste. Le projet initié en 2020 en étroite collaboration avec le Forum du bilinguisme a permis à 1'728 spectateurs de voyager grâce au 7e Art dans plusieur salles du canton de Berne, dontcelles de Tavannes et de La Neuveville. Cette affluence représente une augmentation de 57% par rapport à l'édition 2021, se réjouit le FFFH dans un communiqué diffusé mardi. Sept séances scolaires et sept avant-premières ont été proposées. La plupart des ateliers au profit des écoles ont affiché complet, tandis que les séances du soir ont connu un succès grandissant. Un bilan réjouissant alors que cette année de reprise s'est montrée relativement difficil pour les cinémas suisses, expliquent les organisateurs. Ces derniers relèvent donc que le cinéma reprend des couleurs. Une quatrième édition du FFFH itinérant est d'ores et déjà prévue entre octobre et novembre 2023, dans un format qui privilégiera encore davantahe la médiation culturelle au profit de la jeunesse. /comm-oza