Tramelan plante une haie exemplaire

Pour Tramelan, la création de cette haie est une opportunité. La commune a inscrit dans la révision de son Plan d'aménagement local une dimension paysagère qui fixe les lignes directrices pour les années à venir. Le conseiller municipal en charge de l'environnement, Christophe Gagnebin, se réjouit aussi d'avoir pu associer la population à ce projet. Une vingtaine de bénévoles ont ainsi répondu à l'appel des autorités et sont venus mettre la main à la terre lors de la plantation des différents végétaux. La nouvelle haie ressemble aujourd'hui à une forêt de tuteurs, mais son évolution sera rapide, assure Pierre-Yves Zürcher, de l'entreprise Creajardin. Quelques années suffiront à voir apparaître une véritable barrière verte.







Un projet appelé à grandir



Le projet a été soutenu non seulement par Pro Natura, mais également par le Fonds suisse pour le paysage et la Fondation Sophie et Karl Binding. L'entretien sera pris en charge par l'entreprise réalisatrice du projet pour les trois premières années. La commune et l'exploitant agricole prendront le relais. A noter qu'aux 170 mètres de haie actuels, 130 devraient s'ajouter ces prochaines années. L'idée est de faire la liaison avec la bordure de forêt. /oza