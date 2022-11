Les voix s’élèvent pour dénoncer la dangerosité des travaux sur l’A5

Un timing mitigé

Dans le texte d’Anne-Caroline Graber, la question du timing est également pointée du doigt. Des travaux sur le tronçon entre Lamboing et Orvin sont également en cours. Difficile donc de dévier la circulation par ce tronçon en cas d’accident sur l’A5. Mais ce motif ne justifie pas un report des travaux pour Olivier Floc’hic. « C’est l’état de l’infrastructure qui fait force de loi », lance-t-il. « Lorsqu’une infrastructure nécessite des interventions urgentes, il faut les faire. Plus on attend et plus c’est difficile d’assainir correctement et plus c’est coûteux », explique le porte-parole.