Dernière ligne droite pour Elisabeth Baume-Schneider

Si elle figure samedi sur le ticket socialiste, Elisabeth Baume-Schneider promet qu’elle va « travailler encore plus, jour et nuit » pour recueillir le nombre de voix dont elle aura besoin pour accéder au Conseil fédéral. En conclusion, elle justifie son investissement : « On ne gagne pas à la loterie si on n’achète pas de ticket ». /mle