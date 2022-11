Des requérants d'asile au Centre de Sornetan

Le Centre de Sornetan sera utilisé à titre d’hébergement collectif pour des requérants d'asile dès le mardi 29 novembre. Le site avait déjà été préparé ce printemps en vue d’y accueillir des enfants orphelins venus d’Ukraine, mais ceux-ci n’avaient finalement pas pu quitter leur pays. La structure était restée inoccupée. Des responsables de l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) ont pris contact avec le Conseil communal de Petit-Val pour l’informer de la situation actuelle dans le domaine de la migration, a indiqué vendredi le canton de Berne. Ce dernier remercie toute la population ainsi que les autorités de Petit-Val de la collaboration constructive. Le futur hébergement collectif sera géré par la Croix-Rouge en fonction des besoins et un niveau de sécurité élevé sera garanti dans les locaux et à leurs abords, a précisé le canton. Des requérants d’asile, principalement originaires d’Afghanistan et de Turquie, y seront hébergés. /ATS





