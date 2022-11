Radiobus de passage dans la région

Radiobus était de passage dans l’Arc Jurassien. La radio sur roues sort de ses frontières vaudoises pour sillonner la Suisse romande à l’occasion de la semaine des médias. Entre mercredi et jeudi, des élèves de Delémont, de Bellelay et du Locle ont relevé le défi de réaliser eux-mêmes une émission d’une heure et demie. Une émission diffusée depuis un grand bus rouge et blanc, équipé d’une régie et d’un studio filmé qui n’a rien à envier aux radios professionnelles.

RJB a assisté à la diffusion d’une de ces émissions. Direction l’école secondaire de la Courtine à Bellelay :