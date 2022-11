Reconvilier : Deux blessés graves dans un accident sur l’A16

Un accident de la route fait deux blessés graves près de Reconvilier. Deux voitures sont entrées en collision sur l’A16 vendredi aux alentours de 17h30, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué. La conductrice de 39 ans et le conducteur de 49 ans ont dû être désincarcérés de leur véhicule par les pompiers du CRISM. Deux équipes d’ambulanciers leur ont dispensé les premiers soins sur place, puis deux hélicoptères de la Rega ont assuré leur transport jusqu’à l’hôpital.

L’autoroute entre Tavannes et Loveresse a dû être fermée à la circulation dans les deux sens pendant plusieurs heures pour permettre les travaux de dégagement et de sauvetage, en particulier aux deux hélicoptères de se poser. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. /ddc