Le Conseil communal de Petit-Val au complet

Le Conseil communal de Petit-Val compte deux nouveaux membres. Sarah Ruffiot et Irène Liechti de Souboz ont été élues à l’exécutif ce dimanche avec respectivement 36 et 28 suffrages. La participation à cette élection libre s’est élevée à 32,5%. Les nouvelles élues ont toutefois demandé un délai de réflexion jusqu’à mercredi pour dire si elles acceptent ou non leur nouvelle fonction.

Le Conseil communal de Petit-Val est déjà composé du maire Willy Pasche (Ensemble Petit-Val), d’Emmanuel Amstutz (Sans parti) et de Jean-Michel Carnal (UDC et sympathisants). /gtr