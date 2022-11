Le PLR renforcé au Conseil général de Tramelan

Le PLR sort renforcé de l’élection au Conseil général de Tramelan ce dimanche. Le parti a gagné deux sièges au profit du PEV et de l’UDC qui perdent chacun un siège. Les autres partis, le PS et le Groupe Débat gardent le même nombre de sièges. A noter que les socialistes représentent toujours la plus grande force politique du législatif.



La composition du Conseil général est désormais la suivante : 13 PS (inchangé), 9 PLR (+ 2 sièges), 8 Groupe Débat (inchangé), 2 PEV (- 1 siège) et 5 UDC (-1 siège). /gtr