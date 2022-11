Les Biennois refusent les deux variantes du budget

Le budget 2023 se casse les dents en votation populaire. Les Biennois ont refusé dimanche par près de 70% des voix les deux variantes proposées par la Ville dans le cadre du plan de stabilisation des finances « Substance 2030 ». La première a essuyé un refus à 68,6% et la deuxième à 68,8%. La participation s'est établie à 53,3%.



Les variantes proposées prévoyaient soit de faire passer la quotité d’impôt de 1,63 à 1,78 pour les habitants et les entreprises, soit d’augmenter le taux à 1,63 pour les personnes physiques et à 1,98 pour les personnes morales. Cette augmentation aurait dû permettre aux autorités de générer entre 10,3 et 12,9 millions de francs supplémentaires.

Avec ce refus, la Ville de Bienne sera contrainte dans ses actions et seules les dépenses indispensables pourront être consenties. Dans le cas où aucun budget n’est défini avant le 30 juin 2023, le Conseil-exécutif arrêtera lui-même le budget et les quotités d’impôts. /gtr