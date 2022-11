Pas de révolution au Conseil de ville de Moutier

Les élections de ce dimanche n’ont pas révolutionné le Conseil de ville de Moutier. L’Entente jurassienne conserve sa majorité et la renforce même avec l’obtention de 28 sièges sur les 41 du législatif. Dans le détail, le PSA (13), le RPJ (4), le PCSI (2) et Le Centre (6) gagnent chacun un siège. Le Rauraque, lui, en perd un (3). Le PSA reste donc la première force politique à Moutier. Il a obtenu environ 30% des suffrages. Dans l’opposition, et en l'absence des partis traditionnellement antiséparatistes comme l'UDC, le PLR et le PSJB, toutes les intentions de vote se sont portées sans surprise sur le mouvement Moutier à venir. Et cela explique cet immense bon en avant de la formation qui passe d'un seul élu en 2018 à dix aujourd’hui, dont le candidat malheureux à la mairie Francis Pellaton. Enfin, pour leurs premières élections, les Jeunes progressistes de gauche obtiennent un siège. Et puis ce cas de figure particulier : le restaurateur Patrick Muster, seul inscrit sur la liste Osez Moutier, gagne deux sièges. Dans cette situation, les mandataires de sa liste devront trouver quelqu’un parmi toutes les personnes éligibles à Moutier. S'agissant de la participation, elle avoisine les 42 %. C’est un retour à la normale à Moutier où la mobilisation était souvent bien plus forte ces dernières annnées.

Le Conseil de ville de Moutier se compose ainsi : 13 PSA, 4 RPJ, 2 PCSI, 6 Le Centre, 3 Le Rauraque, 10 Moutier à venir, 1 Jeune progressiste de gauche et 2 Osez Moutier ! Les résultats de l’élection sont à retrouver au complet ci-dessous. /gtr-oza