Projet de rénovation des écoles sèchement refusé à Valbirse

Les habitants de Valbirse disent « non » au projet sur les bâtiments scolaires. Les citoyens ont refusé dimanche par 780 voix contre 311 un crédit-cadre de 13 millions pour rénover les écoles de Malleray et de Bévilard et construire un nouveau bâtiment à Malleray. Un refus qui s’inscrit ainsi à 71,5% des voix. La participation s’est élevée à 43,2%.

À la découverte des résultats, Pierre-Michel Raetzo, conseiller communal en charge des écoles, s’est dit déçu du rejet de ce projet lancé en 2017. Celui-ci avait déjà été revu à la baisse en passant de 19 millions à 13 millions. « Ce n’était pas suffisant », constate le conseiller communal. « Il y a toujours une augmentation de la quotité d’impôt. Je pense que c’était un paramètre important dans une situation économique qui n’est pas bonne. »