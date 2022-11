Trop de sièges, pas assez de candidats

C’est la petite annonce du jour : St-Imier, Tramelan et Moutier cherchent des candidats pour siéger dans leurs organes respectifs ! Les élections municipales de dimanche ont permis de se rappeler qu’il est possible de gagner davantage de sièges qu’on ne présente de candidats. Un phénomène assez rare. A St-Imier, le PLR cherche ainsi un conseiller municipal et deux conseillers de ville. A Tramelan, le PLR, encore lui, a gagné un deuxième siège à l’exécutif, mais seule Karine Voumard était en lice. Enfin à Moutier, c’est au Conseil de ville que certains partis se retrouvent avec chacun un siège à pourvoir : Moutier à Venir, qui a vu l'un de ses dix élus rejoindre le Conseil municipal, et Osez Moutier avec les deux sièges obtenus par son candidat unique. Dans ce cas de figure, il existe une procédure liée au système proportionnel. A St-Imier par exemple, c'est aux partis de trouver les perles rares dans la société civile, explique le chancelier Beat Grossenbacher. Des personnes qui doivent évidemment être éligibles dans la commune et bénéficier du soutien de cinq citoyens.