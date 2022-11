Celtor veut éviter un nouvel incendie

Trier ses déchets est important pour l’environnement, mais pas seulement. Ces gestes simples permettent aussi de réduire les risques d’accidents et d’incendies. L’entreprise Celtor à Tavannes veut sensibiliser les citoyens à ces dangers. Le 26 juillet dernier, le site de Ronde-Sagne a été le théâtre d’un violent incendie, très certainement provoqué par un élément qui n’avait rien à faire dans les ordures ménagères. Un bulletin d’information a été largement diffusé ce mois de novembre dans les communes desservies par Celtor. La vice-présidente du conseil d’administration de Celtor, Anne-Marie Kuhnen, explique que le problème est récurrent. De plus en plus de batteries au lithium, accumulateurs et autres produits de ce type terminent dans les sacs à ordures traditionnels. Ces objets sont broyés, écrasés et concassés de sorte que des substances hautement inflammables en sont extraites. Une étincelle dans cet amas de déchets, et c'est un potentiel incendie qui démarre. « Habituellement, les employés sur place constatent très rapidement les dégagements de fumée. Le site est également équipé de caméras thermiques reliées à un système d’alarme. Ce même système qui, pour une raison que l’on ignore encore, ne s’est pas enclenché le 26 juillet dernier », déplore-t-elle.