La région du Jura et du Jura bernois récompensée pour son agrotourisme

La région du Jura et du Jura bernois est la première lauréate du prix « Cercle Régional ». Cette récompense vient couronner ses efforts dans la mise en place de chaînes de valeur régionales. La distinction a été décernée mardi par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le Secrétariat d’Etat à l’économie. Dans son communiqué, l’OFAG explique que « l’attribution du prix permet de braquer les projecteurs sur les régions qui ont su utiliser stratégiquement les fonds de soutien de projets » mis à disposition par les deux entités fédérales. Le prix « Cercle Régional » a été remis pour la première fois à titre de projet pilote.





Des projets innovants qui ont fait mouche

La région supracantonale du Jura a su se démarquer parmi les dix nominés. Le jury a décelé « un gros potentiel dans les différents projets liés par le thème de l’agrotourisme », écrit l’OFAG. Dans le district des Franches-Montagnes, la construction d‘une fromagerie au Noirmont a séduit les experts. Tout comme les activités autour du cheval Franches-Montagnes grâce à des investissements dans des allées d’équitations, des formules d’hébergement et des espaces de vente de produits régionaux.

La première édition du festival JuBénales du Jura bernois a aussi tapé dans l’œil du jury. « Les touristes et les locaux ont pu découvrir la cuisine, la culture et la nature jurassienne », motive l’Office fédéral de l’agriculture.

Le réseau de chemins de randonnée est aussi un point en faveur de la région du Jura et du Jura bernois. Selon l’OFAG, il a l’avantage de desservir des fermes bio et de mettre en contact les touristes et les familles paysannes, tout en renforçant les échanges culturels et la vente de produits de la ferme. /comm-nmy