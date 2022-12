Péages urbains : études de faisabilité à Bienne

Le projet-pilote de péages urbains à Bienne franchit une étape. Il fait partie des cinq dossiers retenus par le Département fédéral des transports pour réaliser des études de faisabilité. Cette étude devra notamment déterminer les « conséquences concrètes de la tarification de la mobilité », a indiqué jeudi le DETEC. Elle devra se pencher sur le coût et le bénéfice des mesures prises, ainsi que sur leur efficacité. Les résultats sont attendus l'année prochaine.





Investir dans l'écoresponsable



Le projet de la Ville de Bienne, déposé en avril 2022, prévoit de percevoir une redevance sur le trafic individuel motorisé et de la réinvestir dans des mesures favorisant le déplacement écoresponsable. Ce système de taxe, variable selon les heures, permettra également de fluidifier et de soulager le trafic en zone urbaine, explique la Ville. La stratégie d’une telle mesure s’appuie sur trois principes : orienter le trafic sur les axes principaux existant selon la logique « contourner plutôt que traverser », favoriser la mobilité piétonne, cycliste ainsi que celle des transports publics et finalement encourager l’utilisation des parkings collectifs.





Mise en œuvre d'ici 4 à 7 ans

Si les résultats de l’étude du DETEC et de la Ville de Bienne devaient s’avérer positifs, la mise en œuvre du projet serait envisageable d’ici quatre à sept ans, sous réserve d’une entrée en vigueur du cadre législatif au niveau national et cantonal. /comm-cro