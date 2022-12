Un coup de pouce pour les sociétés de navigation

Berne veut soutenir les sociétés de navigation du canton. Le Grand Conseil votera sur une aide financière de 3,19 millions de francs pour permettre aux deux entreprises bernoises de couvrir leurs pertes financières liées au coronavirus.

Un coup de pouce bienvenu pour la société de navigation du lac de Bienne (BSG) mais pas suffisant pour sortir la tête de l’eau. Cette subvention couvrirait les pertes de 2020 et 2021, mais elle ne compenserait pas le manque à gagner lié à la diminution des abonnements. « 50% de nos revenus viennent des transports publics », souligne Thomas Mühletaler, le directeur d’exploitation de la BSG. « Cette année, il nous manque entre 800'000 et 900'000 francs et ça ne veut pas s’améliorer pour les deux années à venir ».