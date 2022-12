Facture de plus en plus salée sur les pistes

L’hiver approche et les amateurs de glisse sont dans les starting-blocks. En Suisse, environ 35% de la population pratiquent le ski, ce qui en fait l’un des pays à la plus forte concentration de skieurs. Une pratique qui apporte son lot de plaisir et d’adrénaline mais qui cause chaque année de nombreux accidents sur les pistes. Les données de la SUVA montrent, d’ailleurs, une tendance à la hausse au fil des années, ce qui ne cesse de faire grimper la facture.

Frais d'accidents de ski et snowboard en augmentation

Selon le cabinet de comparaison de produits financiers, les coûts liés aux accidents de ski s’élèveraient à près de 285 millions de francs en Suisse sur l’année 2022. Cela représente une hausse de 5,8 % par rapport à l’an passé. Les snowboardeurs, de leur côté, ont chuté occasionnant des frais estimés à un peu plus de 63 millions de francs. Une facture, là aussi plus salée de 4,9% par rapport à 2021.

Berne parmi les cantons les plus touchés par les accidents

Les informations fournies par la SUVA montrent, par ailleurs, que Berne figure sur le podium des cantons qui recensent le plus d’accidents sur les pistes. Avec 4201 cas ouverts sur 2020, notre canton comptabilise 14% du total des skieurs et snowboardeurs accidentés et se place 3ème derrière le canton du Valais et ses 23% pour 6802 accidents. Selon les dernières données disponibles de la SUVA, c’est le canton des Grisons qui recensait en 2020 la plus grosse concentration d’accidents de ski et de snowboards du pays avec 6842 cas, soit un quart des accidents.

A noter encore que la pandémie a fortement impacté le nombre d’accidents de sport d’hiver survenus en Suisse avec une grosse chute des accidents entre 2019 et 2020 puis un rebond constaté entre 2020 et 2021. /nme