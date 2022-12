Economies d'eau chaude à Orvin

Les pommeaux de douche économe peuvent être commandés sur le site de la commune d’Orvin pour un prix unique et réduit à 10 francs. L'opération court jusqu'en mars prochain. De nombreux ménages ont déjà fait les démarches nécessaires pour s'équiper du dispositif, relève avec satisfaction le maire d'Orvin. Pour la commune, aucun frais ne lui incombe puisque son rôle se limite, essentiellement, à conseiller les habitants et à faire office d'intermédiaire entre sa population et la maison spécialisée ecoLive qui gère l'opération. /nme