Élections faussées à Tramelan

Un siège de moins pour le PS et un de plus pour l’UDC. Une erreur informatique vient modifier les résultats des élections municipales du 27 novembre dernier à Tramelan. Les socialistes se retrouvent avec douze élus au lieu de treize au Conseil général et l’UDC occupera six fauteuils à la place des cinq annoncés précédemment.

L’erreur vient du fait que l’apparentement entre UDC et PLR n’avait pas été paramétré dans le système informatique, indique la commune de Tramelan dans un communiqué diffusé mardi après-midi.

Il est trop tôt pour déterminer qui sera exclu et qui rejoindra le législatif tramelot. Les autorités précisent que l’erreur n’incombe aucunement au bureau de dépouillement ni à l’administration communale. /comm-cwi