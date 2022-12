Plus de culture à Bellelay

Un centre culturel à grand rayonnement. C’est ce qui se dessine pour l’avenir de l’ancien pôle santé mentale de l’Hôpital du Jura bernois.

La Fondation de l’abbatiale de Bellelay, chargée du volet culturel du projet d’avenir du site, a livré mardi matin les résultats d’une préétude.

Sa responsable, Claire Brawand a rencontré nombre d’interlocuteurs : milieux culturels, administration publique et instituts de formation dans le domaine artistique à Berne, Genève et Bâle, avant de livrer ses conclusions. Les intérêts exprimés parlent de formation continue, de résidences d’artistes, d’ateliers, d’expositions et de salles de conférence.