De la limonade made in Moutier

« Jurassic Soda », c’est le nom d’une nouvelle marque de limonade 100% locale. Les Prévôtois Hélène Ruch et Kévin Kocher ont lancé cet été leur propre boisson artisanale. Ils proposent plusieurs saveurs, notamment citron, cola ou encore rhubarbe. Il s’agit de la seule production du genre dans l’Arc jurassien. Le duo a d’ailleurs récemment été récompensé d’un prix doté de 10'000 francs de la part du Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur. Leur objectif est de vendre des produits qui sont les plus naturels possibles. « On part vraiment des matières brutes. Par exemple, le citron est pressé à la main ici même », explique Kévin Kocher.