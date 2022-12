Extension des horaires de bus entre Evilard et Macolin

Il y aura un bus toutes les trente minutes entre Evilard et Macolin. La commune annonce ce vendredi que les horaires du bus local seront étendus dès le 11 décembre. Désormais, un véhicule circulera toutes les trente minutes de 6h à 23h la semaine ainsi que les week-ends. Les voyageurs pourront l’emprunter gratuitement en dehors des heures d’école, le soir et les week-ends. Cet horaire fait l’objet d’une phase test d’un an.

Grâce à ce nouvel horaire et à la coordination des lignes 5, 6, 8 et 11 de la ville de Bienne ainsi que l’horaire CFF, les utilisateurs pourront laisser leur voiture à la maison, espèrent les autorités. Cette nouvelle extension est financée par la commune ainsi que par l’Office fédéral du sport.







Nouveaux horaires :

Lundi – vendredi (cadence de trente minutes, sauf certaines courses scolaires)

• Premier départ : 06:02 (Evilard) / Dernier départ : 22:51 (Macolin)

Samedi (cadence de 30 minutes)

• Premier départ : 07:32 (Evilard) / Dernier départ : 22:51 (Macolin)

Dimanche (cadence de 30 minutes)

• Premier départ : 07:32 (Evilard) / Dernier départ : 20:21 (Macolin)

/comm-cro