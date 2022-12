Les pneus d’hiver « à la der »

L’hiver est là et les garages affichent complet. Ils sont pris d’assaut pour des changements de pneus de dernière minute. En hiver, les gommes d’été perdent de leur efficacité et les pneus neige deviennent presque indispensables, surtout dans notre région. Avec l’arrivée des premiers flocons, cette nécessité devient réalité et c’est même déjà un peu tard pour changer ses pneumatiques. À Tavannes, le garage de la Rochette n’est pas épargné par les retardataires. Michael Burri, le directeur du garage, s’y attendait :