Crédit supplémentaire refusé de justesse à Tavannes

Tavannes refuse du bout des lèvres la rallonge de crédit pour la nouvelle école. Dimanche, les citoyens ont dit non à 50,77% au crédit supplémentaire de 950'000 francs qui devait compléter l'enveloppe de 7,24 millions de francs acceptée en 2019. Le refus s'est joué à 10 voix (330 non contre 320 oui). Ce non de la population aura des conséquences sur le projet final selon le maire de Tavannes Fabien Vorpe : « Nous devrons probablement renoncer à certains aspects comme par exemple les aménagements extérieurs. » Fabien Vorpe qui nous a indiqué que le Conseil communal conserve une compétence financière à hauteur de 10% du montant total du projet, ce qui représente 724'000 francs. Il faudra donc diminuer la voilure du projet à hauteur d'environ 226'000 francs. /tna