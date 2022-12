Le Conseil-exécutif ne peut pas intervenir pour une adhésion à l’AFP

Un rapprochement entre le canton de Berne et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (AFP) est du ressort du Grand Conseil bernois. C’est en substance ce que le Conseil-exécutif a répondu à une interpellation de la députée du parti socialiste autonome Marina Zuber et du socialiste Hervé Gullotti. Pour la Prévôtoise et le Tramelot, un rapprochement avec l’AFP renforcerait la notion de bilinguisme dans le canton, mais visiblement, cela n’a jamais été à l’ordre du jour. Effectivement, le Conseil-exécutif explique qu’aucune trace d’un questionnement sur l’adhésion à l’AFP n’a été retrouvée. Or, il précise que selon les statuts de l’Assemblée, la procédure d’engagement doit se faire via l’accord du parlement concerné. Il insiste donc sur un point, ce n’est pas du ressort du Conseil-exécutif d’intervenir dans ces démarches. Concernant le soutien qui pourrait être fourni par la Chancellerie d’État, le Conseil-exécutif précise que les services prévus par sa propre ordonnance d’organisation seront délivrés. Pour le reste, ce sont aux membres de la Députation francophone de déterminer si elle dispose du temps, du budget et du bon nombre de membres pour aller au bout de cette idée.

Le Conseil-exécutif précise encore qu’il agit à son échelle pour soutenir la francophonie via deux actions : le renforcement du bilinguisme et le projet Avenir Berne romande. De son côté, Marina Zuber nous a confié qu’elle soumettra la proposition d’adhésion à la députation lors de la prochaine séance. /lge