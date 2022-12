Transports publics : Les Bernois sont globalement satisfaits

Les Bernois sont globalement satisfaits de leurs transports publics. C’est ce qui ressort d’une enquête de satisfaction réalisée par la Direction des travaux publics et des transports. Elle a été publiée lundi. Les plus de 7'600 usagers qui ont participé à ce sondage ont décerné la note de 78 sur 100 aux transports publics de la région.







Personnel et fiabilité comme exemple

La majorité des usagers sont satisfaits de la fiabilité des transports publics. Il y a évidemment des différences selon les moyens de transport et les zones d’exploitation. Par exemple, on remarque que l’offre ferroviaire obtient de moins bonnes notes que l’offre de bus. Quant à la situation géographique, les usagers des zones urbaines apprécient beaucoup la densité de l’offre alors que dans les régions rurales, les critiques sont plus sévères.

C’est le personnel qui obtient les plus hautes notes grâce à son amabilité et sa serviabilité. À l’inverse, le rapport prix-prestation réalise le moins bon score. Les usagers critiquent également les informations diffusées en cas de retard ainsi que l’organisation des correspondances en cas de changements. /lge