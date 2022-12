Le HJB ferme ses centres de vaccination contre le COVID

Dernières dates pour se faire vacciner dans les hôpitaux du Jura bernois. Les hôpitaux de Moutier et de St-Imier annoncent ce mardi qu’ils fermeront leurs centres de vaccination contre le COVID-19 dès à la fin de cette année. Cette mesure est prise aux vues de la diminution de la demande en termes de vaccination dans le canton. Il reste cependant encore possible de s’inscrire pour quelques dates les 15, 20, 22, 27 décembre 2022.

Les hôpitaux rappellent que la recommandation de vaccination s’adresse à toutes les personnes âgées de 16 ans et plus et que l’offre est gratuite. Pour s’inscrire il faut s’inscrire et prendre rendez-vous sur la plateforme cantonale ou par téléphone au 032 636 88 00. /comm-cro